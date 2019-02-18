نتنياهو: تغيّر جوهري في سياسة دول عربية وإسلامية

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن هناك تغيرًا جوهريًا في سياسة دول عربية وإسلامية في المنطقة، وذلك بحسب بيان لمكتبه.
وأضاف نتنياهو: "تتمحور سياسة هذه الدول (لم يسمها) حاليا حول مسألة التصدي لإيران وللتيارات الإسلامية المتطرفة".
وأشاد نتنياهو بما وصفها بـ"الإنجازات" التي تم تحقيقها في هذا المضمار خلال مؤتمر وارسو، الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقال: "تحدث ممثلو الدول العربية عن كون إيران أكبر خطر في المنطقة اليوم".
وتابع: "هذه الدول أقرت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه هذا الخطر".
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، في سياق كلمة ألقاها مساء الإثنين، أمام مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية في مدينة القدس، وفق بيان مكتبه.
ونشر مكتب نتنياهو صورة لانطلاق مؤتمر "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، الأربعاء الماضي، في وارسو، ظهر فيها نتنياهو على طاولة عليها أيضا وزراء خارجية عرب.
وظهر نتنياهو على رأس الطاولة وإلى جانبه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
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