إصابة 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شرقي غزة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الإثنين، إصابة 7 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة".

وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "7 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي غزة".

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ومساء الأحد، أصيب 19 متظاهرا فلسطينيا، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة".

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس / آذار العام الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.