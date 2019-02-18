"فتح" توصي عباس بعدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل، "في حال خصم أي مبالغ منها".

وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها برام الله، الإثنين، أن رواتب الأسرى والشهداء لن تُمس مهما كانت الضغوط الإسرائيلية، موصية عباس بعدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل، في حال خصم أي مبالغ منها.

والأحد، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.

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وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.

كما اعتبرت المركزية القرار الإسرائيلي قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، وأنه سيتم التعامل معه وفق مصالح شعبنا وحفظ حقوقه.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الغطرسة الإسرائيلية ورفضها الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة معها برعاية دولية.

واللجنة المركزية هي أعلى هيئة لصنع القرار في حركة "فتح".