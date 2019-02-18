النماص يكسوه الضباب والدراسة مستمرة

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الخليج - أميرة الشهري
تعاني محافظة النماص هذه الأيام من انخفاض حاد في درجات الحرارة ، يصاحبها انعدام في الرؤية بسبب الضباب الكثيف .
ورغم هذه الأجواء التي تؤثر على سلامة ابنائنا الطلاب والطالبات الا أن ادارة تعليم النماص لم تلتف للمطالب بتعليق الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع .
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