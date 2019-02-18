شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير: إغلاق طريق عقبة ضلع 3 ساعات يومياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الاثنين، إغلاق الحركة المرورية على طريق عقبة ضلع لمدة ثلاث ساعات يومياً لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد من تاريخ ١٤٤٠/٦/١٩هـ.

وأوضحت إمارة عسير أن الإغلاق سيكون من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً.

يأتي ذلك من أجل استكمال العمل في موقع صيانة الانهيار الصخري، والذي انطلق العمل فيه منذ فترة.