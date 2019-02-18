شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الأمير «سعود بن محمد بن مقرن» على الطريق الدائري الثاني الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، على تسمية “الطريق الدائري الثاني الجنوبي” بمدينة الرياض بطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن – رحمه الله -.

ويأتي هذا القرار جرياً على ما درجت عليه المملكة بالاحتفاء بشخصياتها التاريخية وأعلامها، وذلك عبر إطلاق أسمائهم على الطرق الكبرى، والشوارع الرئيسية في المدن؛ تكريماً لهم، وتقديراً لمكانتهم، وتخليداً لذكراهم أمام الأجيال الناشئة.

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ويمتد الطريق الدائري الثاني الجنوبي من طريق الخرج شرقاً إلى طريق جدة السريع غرباً بطول 41 كيلومتراً، ويُعد أحد أهم الطرق الحيوية ضمن خطة “شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض” التي أقرتها هيئة تطوير مدينة الرياض ضمن “المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة”.

وسيكون أحد أهم الطرق السريعة التي تخدم الأحياء والمناطق الصناعية في جنوب المدينة، وتعزز من الربط بين أجزائها الشرقية والغربية.