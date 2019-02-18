عمران خان يقيم مأدبة عشاء لابن سلمان... تعرف على مكوناتها

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن المأدبة أقميت في منزل خان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، احتفاء بزيارة ابن سلمان التاريخية الأولى للبلاد.

وأضافت الصحيفة السعودية أن لائحة مأدبة العشاء تضمنت تشكيلة من الأطباق والأطعمة المتنوعة، "وجاء الحساء على الطريقة اللبنانية على رأس المقبلات، مع الخبز. فيما اشتمل الطبق الرئيس على السمك المقلي ولحم الخروف المشوي، ولفائف السبانخ".

​كما تضمنت المأدبة كذلك "مجموعة من أشهر الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الباكستاني العريق، منها: كباب الضأن الجبلي، وبرياني بلحم الضأن، ودجاج الكونا، ولحم الضأن الطري، إضافة إلى طبق السلطة العربية".

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​وشملت القائمة حلويات عبارة عن "طبق حلوى الجزر، والبودنج المطهو على البخار، إضافة إلى الفواكه الطازجة والشاي الأخضر".

​ونشرت الصحيفة أن بجانب مأدبة العشاء قدمت "لائحة الموسيقى التي عزفت أثناء العشاء على باقة من أشهر الأغاني السعودية والعربية مثل: أغنية وطني الحبيب للمطرب الراحل طلال مداح، ونعم سعوديين لفنان العرب محمد عبده، فضلا عن باقة أخرى من أشهر وأبرز الأغاني والمعزوفات الموسيقية التي تعبّر عن تنوع الثقافة الباكستانية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه العهد في 2017.