عمران خان: إذا خاض ابن سلمان انتخابات الرئاسة الباكستانية سيفوز بها

وقال خان وفقا لما نقلته صحيفة "سبق"، إن ابن سلمان سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية، مشيرا إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى ولي العهد لدى الشعب الباكستاني.

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وقال عمران خان في مؤتمر صحفي بقاعدة نور خان الجوية: "استيقظت هذا الصباح، ونظرت إلى هاتفي المحمول، وأدركت أن ولي العهد السعودي سوف يحصل على أصوات أكثر مني إذا خاض الانتخابات".

وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية ناجحة لجمهورية باكستان.

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وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار، كما أكد ابن سلمان أن أمام باكستان مستقبلا باهرا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وطلب عمران خان، من ولي العهد السعودي، السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية، إلى جانب مناشدته لاتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة في المملكة.

ورد محمد بن سلمان على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول: "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية، سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب".