- 1/2
- 2/2
وقال خان وفقا لما نقلته صحيفة "سبق"، إن ابن سلمان سيحصل على أصوات أكثر منه في حال خاض الانتخابات الباكستانية، مشيرا إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى ولي العهد لدى الشعب الباكستاني.
© REUTERS / POOL
وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية ناجحة لجمهورية باكستان.
وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار، كما أكد ابن سلمان أن أمام باكستان مستقبلا باهرا وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.
وطلب عمران خان، من ولي العهد السعودي، السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية، إلى جانب مناشدته لاتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة في المملكة.
ورد محمد بن سلمان على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول: "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية، سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر عمران خان: إذا خاض ابن سلمان انتخابات الرئاسة الباكستانية سيفوز بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.