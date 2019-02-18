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© REUTERS / Heinz-Peter Bader
وكتب ابن سلمان على "تويتر"، اليوم الاثنين 18 فبراير: "باكستان دولة إسلامية رائدة لها دور محوري في المنطقة، وزيارة ولي العهد للشقيقة باكستان تثبت عمق وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين".
وتابع "تأتي الزيارة لدفع العلاقات نحو آفاق أوسع، تأكيدا على أهمية دور باكستان والعلاقة الخاصة بين شعب المملكة والشعب الباكستاني الشقيق".
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمس الأحد، إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان، مشيرا إلى أن باكستان أمامها مستقبل باهر، وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.
واستطرد "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".
ولفت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إلى أن الصفقة، التي أبرمها ولي العهد السعودي في باكستان تؤمن احتياجات إسلام أباد من الوقود، مضيفا: "السعودية وقعت عددا من مذكرات التفاهم في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من الوقود".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي لدى واشنطن يعلق على زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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