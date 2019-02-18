مباحثات تركية قطرية لتعزيز التعاون في المجال البريدي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

بحث وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، الإثنين، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبريد التركي كنعان بوزجييك، سبل تعزيز التعاون في مجال البريد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الدوحة، فإن الطرفين بحثا خلال الاجتماع بالعاصمة الدوحة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال البريدي، إضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر الاجتماع فالح محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة بريد قطر، وسفير تركيا بالدوحة فكرت أوزر.

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ويقوم رئيس البريد التركي بزيارة إلى الدوحة بدأت اليوم ولم يعرف مدتها، لتجديد اتفاقية التعاون المشترك مع البريد القطري، وفق المصدر ذاته.

ووقعت البريد القطري والتركي في عام 2016 في مجال البريد والطرود والخدمات الإلكترونية والمالية الآمنة.

ودشنت تركيا وقطر في يناير/ كانون الثاني 2018، أكبر متجر إلكتروني، تحت شعار "من تركيا إلى باب منزلك".

وتأتي هذه السوق، بالتعاون بين الشركة القطرية للخدمات البريدية، ومؤسسة البريد التركية PTT، والمتجر الإلكتروني "السوق التركي"، كمنصة حديثة للتجارة الإلكترونية لـ 100 ألف سلعة تركية.

ويقوم المستهلك بالشراء عبر موقع المتجر التركي، ويتم توصيل البضاعة إلى باب المنزل في الدوحة عبر بريد قطر.