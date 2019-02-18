جنرال أمريكي لـ "ي ب ك": عدم الانسحاب من سوريا غير وارد

واشنطن / الخليج 365

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، الإثنين، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي طلب منهم عدم الانسحاب من سوريا، إلا أنه أكد أن هذا ليس خيارا قائما بالنسبة لواشنطن حاليا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فوتيل، عقب لقائه قائد ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل مسلحو التنظيم عمادها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

لقاء فوتيل مع الإرهابي شاهين جيلو، المنتمي لـ"بي كا كا"، والملقب بـ"مظلوم كوباني"، جرى في قاعدة أمريكية جوية بسوريا.

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وقال الجنرال الأمريكي إن جيلو طلب من الولايات المتحدة، دعما جويا، فضلا عن قوة دعم على الأرض.

وأضاف "بالطبع ندرك مايطلبون منا فعله، لكن هذا ليس الطريق الذي نسلكه حاليا".

وردا على سؤال فيما إذا كانت الولايات المتحدة في وارد إبقاء جنود في سوريا أم لا، قال فوتيل: "النقاش ليس حول بقاء العسكريين الأمريكيين، من عدمه، لقد بحثنا مايمكن لقوات التحالف فعله".

وأشار فوتيل إلى أن القوات الأمريكية تنفذ تعليمات الانسحاب من سوريا، التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، في ديسمبر العام المنصرم.