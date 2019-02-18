توقعات #الأرصاد غدا..  طقس شديد البرودة على معظم مناطق #المملكة

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن الحالة الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة، غداً الثلاثاء، مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق: حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، كما توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق: الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الأجزاء الشمالية من الرياض.

ولم تستبعد هيئة الأرصاد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.