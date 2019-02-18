فرع العمل والتنمية بعسير يبحث إيجاد فرص عمل بالقطاع الصحي الخاص

ابها ترأس مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الاستاذ حسين بن حمد المري أجتماعاً مع ممثلي المستشفيات الخاصة والصيدليات والمختبرات بمدينتي أبها وخميس مشيط وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر فرع الوزارة وتناول الاجتماع إيجاد فرص وظيفية مثمرة لطالبي العمل بالقطاع الصحي الخاص وخفض معدل البطالة تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م والدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية . حيث أكد “المري ” لدى ترؤسه الاجتماع أهمية توطين الوظائف ومنح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم من العمل في القطاع الصحي الخاص ، حضر الأجتماع مساعد مدير عام فرع الوزارة للعمل بعسير الاستاذ موسى آل معدي و مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بعسير الاستاذ علي الشهري ومدير ادارة التوطين الاستاذ رامي الجهني ومدير إدارة التفتيش الاستاذ عادل الاسمري ومدير مركز طاقات للتوظيف بعسير الاستاذ محمد حنش عسيري ، كما قدم صندوق تنمية الموارد البشرية وطاقات عرضاً مرئياً عن البرامج التي يمكن من خلالها الحصول على الدعم و طريقة التسجيل فيها عن طريق بوابة العمل ( طاقات ) .

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