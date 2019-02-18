الديوان_الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي “الأول” بن عبدالعزيز

الخليج - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: بيان من الديوان الملكي: Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود؛ وسيُصلَّى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق14 / 6 / 1440هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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