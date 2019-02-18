انت الان تتابع يجب أن تنتبه..إيران تعلق على زيارة بن سلمان لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علقت طهران اليوم الإثنين، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إنه "على إسلام أباد أن تنتبه لمخططات البعض التي تسعى للتأثير على العلاقات الباكستانية الإيرانية". وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه العهد في 2017، وقال "ابن سلمان" إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان.
وأضاف ولي العهد السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.وتابع "بن سلمان": "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة".وأردف:
وأضاف ولي العهد السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.
وتابع "بن سلمان": "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة".
وأردف: "سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال".
واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".
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