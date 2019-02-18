شكرا لقرائتكم "مشاهد مقززة" من داخل مطار بيروت... صور بعدسة "نائب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 21:30

نشر عضو كتلة "لبنان القوي"، النائب فريد البستاني عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر"، صوراً التقطت من مطار رفيق الحريري الدولي، معلقاً عليها بـ: "مشاهد مقززة في قاعة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي نضعها بتصرف المعنيين ونسأل أبهذه الصور المخجلة نستقبل السياح؟. عملية النظافة لا تطلب اعتمادات جديدة بل مجرد مراقبة المقصرين وملاحقتهم ليقوموا بأبسط واجباتهم".



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