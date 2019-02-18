شكرا لقرائتكم الحسن بحثت مع لاسن مشاريع الاتحاد الاوروبي للداخلية": أمامي تحدّ كبير لترك بصمة ... أمنيا وخدماتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 20:50

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن، المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي في ما خص الوزارة والمتعلقة بالتنمية المحلية خصوصا دعم البلديات، وموضوع السجون وحقوق الانسان لجهة تحسين اوضاع السجون على المستوى الانساني. وتم الاتفاق على وجوب الاستمرار في تعزيز العلاقة بين وزارة الداخلية اللبنانية والاتحاد الاوروبي.



لازاريني

وبعد الظهر، التقت الحسن المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني وتم البحث في الملفات التي تتعلق بالمواضيع الانسانية والتي تمولها الامم المتحدة.

والتقت وزير الداخلية السابق مروان شربل الذي قال: "إنني مقتنع بالخطوة التي اقدم عليها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول اختياره امرأة كوزيرة للداخلية والبلديات، خصوصا وان السيدة ريا الحسن لدينا معها تجربة ناجحة في وزارة المال. يجب ان يتعاون الجميع معها لكي تنجح لان نجاحها هو نجاح للبنان".

أضاف: "لقد تطرقنا الى المواضيع الامنية والادارية والقضائية وملفات تتعلق بقوى الامن الداخلي والامن العام، وتناولنا الصعوبات التي واجهتها ابان تسلمي وزارة الداخلية من تدخل السياسيين بحيث اتمنى لها ألا تواجه الصعوبات عينها".

Advertisements

العائلات البيروتية

وبحثت الحسن مع وفد من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت، شؤونا خدماتية تتعلق بالعاصمة واهلها.

وعلى الاثر، قال يموت: "طالبنا بإيجاد حلول ناجعة لمشكلة السير المستعصية في شوارع العاصمة ومداخلها، وإيجاد حل لمشكلة التسول المنتشرة في شوارع بيروت وكذلك تسريع الموافقات على القرارات المتخذة في بلدية بيروت، وامور اخرى تهم المدينة".

وتابع: "من جهة ثانية نقلنا لها تمسك البيارتة بعقود الزواج التي تصدر عن المحاكم الشرعية والروحية، وعدم تقبلها للزواج المدني الاختياري، لانه يتنافى مع احكام الشريعة. وقد اوضحت لنا بأن الموضوع فسر على الشكل الذي لم تكن ترتئيه".

وعرضت الحسم مع الوزير السابق أحمد فتفت، الاوضاع على الساحة اللبنانية.

وغرّدت وزيرة الداخلية على حسابها عبر "تويتر"، فقالت: "إنّني امام تحدّ كبير ومسؤولية اكبر من أجل ترك بصمة لتغيير حياة الناس عبر تطبيق الملفات الخاصة بهم في وزارة الداخلية خصوصاً على المستويَين الأمني والخدماتي، وأتمنّى أن أكون على قدر توقعاتهم، والرئيس سعد الحريري سيتابع عملنا بشكل دائم".