شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم الأثنين الأمير عبد الله بن فيصل بن تركى ، وأصدر الديوان الملكى السعودى بياناً جاء فيه انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. Advertisements تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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