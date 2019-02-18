الداخلية العراقية: اعتقال 3 إرهابيين تابعين لـ "داعش" في الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة محافظة نينوي بناء على مذكرات قبض قضائية، تمكن من اعتقال 3 إرهابيين بتنظيم (داعش) كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند".
يذكر أن القوات العراقية قد أعلنت في وقت سابق القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بكافة الأراضي العراقية ومطاردة الخلايا النائمة للتنظيم.
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