شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وماكرون يبحثان علاقات التعاون بين فرنسا والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء اليوم.

وكشف الحساب الرسمى، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر موقع "تويتر" عن تفاصيل المكالمة التى جرت بين بن زايد وماكرون.



محمد بن زايد

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وقال الحساب: "محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى جرى خلاله بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".