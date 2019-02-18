مقتل مدني وإصابة 4 أطفال بقصف صاروخي لجبهة النصرة شمالي حماة

قال مراسل "سبوتنيك" في المدينة أن المدني لقي حتفه قرب متجره بإصابة مباشرة من أحد الصواريخ التي أطلقها إرهابيون من مواقعهم في المنطقة منزوعة السلاح قطاع شمال حماة، فيما أصيب 4 أطفال آخرين بجراح متوسطة أثناء تواجدهم في أحد أحياء البلدة.

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وقال الطبيب الشرعي الأول في محافظة حماة الدكتور فادي إبراهيم لـ "سبوتنيك" أن مدنيا وصل إلى المشفى مفارقا الحياة، بالإضافة إلى 4 أطفال مصابين بجروح متوسطة تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني، جراء إصابتهم بشظايا متفجرة في بلدة شيزر في ريف المدينة الشمالي.

وتنتشر مجموعات مسلحة موالية لتنظيم "القاعدة" في المنطقة منزوعة السلاح بريف حماة الشمالي، وشهدت الأيام القليلة الأخيرة موجات متتالية من القصف الصاروخي التي نفذته هذه المجموعات مستهدفة الأحياء السكنية للقرى والبلدات والمدن المحاذية لجبهات ريف حماة.

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وفي السياق، سجل اليوم تساقط القذائف الصاروخية على مدينتي محردة والسقيلبية وبلدة سلحب شمال غربي حماة، وأسفر القصف الذي انطلق من المنطقة منزوعة السلاح عن إصابة مدنيين اثنين/ واضرار مادية كبيرة بالممتلكات.

من جهته، أكد مصدر عسكري لـ "سبوتنيك"، أن قوات الجيش العربي السوري ردت بشكل مكثف، وعبر سلاحي المدفعية والصواريخ، على مصادر الإطلاق مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين على كامل الجبهة الشمالية لمحافظة حماة.

وأكد المصدر تدمير أحد مستودعات الذخيرة والأسلحة التابعة لمسلحي (هيئة تحرير الشام) الواجهة الحالية لتنظيم (جبهة النصرة)، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، في مدينة خان شيخون جنوب إدلب.