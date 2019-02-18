وزير الخارجية التونسي يستقبل سفير السودان الجديد

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ولفت الجيهناوي، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم، عمق العلاقات الثنائية التونسية السودانية ومتانتها.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عزم بلاده الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في كل المجالات، كما عبر عن تمنياته للسفير السوداني الجديد بالتوفيق في عمله.

وقال الجيهناوي إن وزارة الشؤون الخارجية مستعدة لتوفير الظروف الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

ومن جهته ثمن الدبلوماسي السوداني ما تتمتع به تونس من استقرار سياسي واجتماعي، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع تونس في مختلف الميادين.