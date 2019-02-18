الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة نجل الأمير فيصل

الرياض / الخليج 365
أعلن الديوان الملكي السعودي، الإثنين، وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود عن عمر يناهز 74 عاما.
وأوضح الديون الملكي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن صلاة الجنازة عصر الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
والفقيد هو الابن الثاني للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.
وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945، وترأس نادي الأهلي السعودي لكرة القدم (1980 - 1980) (1993- 1994).
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