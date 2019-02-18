قوات إسرائيلية تقتحم مسجدا بالقدس وتعتقل شابين

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

اقتحمت قوات إسرائيلية، الإثنين، مسجدًا بقرية العيسوية، وسط القدس المحتلة، كما اعتقلت شابين من باحته.

وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية (غير حكومية)‎، إن قوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مسجد "الأربعين"، بهدف إنزال علم فلسطين أعلى قبته.

وأوضح للأناضول، أن القوات الإسرائيلية كسرت محتويات المسجد خلال الاقتحام، وسط مواجهات مع السكان الذين حاولوا منعهم من اقتحام المسجد.

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كما اعتقلت القوات شابين فلسطينيين من باحة المسجد، بحسب مراسل الخليج 365.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الشابين المعتقلين هما ياسر درويش وأنور عبيد، من دون أن يتضح سبب اعتقالهما.

وأحد المعتقلين "ياسر درويش"، هو أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في قرية العيسوية.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها، حملات إسرائيلية يومية لاعتقال شبان فلسطينيين، ما يخلف مواجهات مستمرة مع المقدسيين.