مصرع 3 أشخاص في انهيار عقار شمالي مصر

القاهرة / الخليج 365

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم سيدتان، وأصيب 2 آخرون، الإثنين، جراء انهيار عقار، شمالي مصر.

وقال محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، في تصريحات متلفزة، إن منطقة كرموز في الإسكندرية شهدت انهيار عقار من 4 طوابق.

وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

Advertisements

وأشار إلى أن الجثامين لسيدة وفتاة ورجل مسن، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو لتصدعها.

وسجلت السنوات الأخيرة بناء كثير من الطوابق بشكل غير قانوني في مختلف مدن البلاد خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.