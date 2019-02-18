سابقة بإقليم شمال العراق.. رئيس البرلمان امرأة

أربيل (العراق) / علي محمد / الخليج 365

انتخب برلمان إقليم شمال العراق، الإثنين، فالا فريد رئيسة "مؤقتة" له في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء عمل هذا البرلمان عام 1992.

حصلت فالا فريد التي تنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، على 64 صوتا، فيما حصل منافسها مرشح حركة الجيل الجديد سيبان سالم، على 8 أصوات، حيث حضر الجلسة 72 نائبا من أصل 111، فيما قاطع نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني تلك الجلسة.

وقاطع حزب الاتحاد تلك الجلسة، لخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزبان الحاكمان) حالت دون توقيعهما الاتفاق الثنائي حول الرئاسات الثلاث بالإقليم.

ويشترط الاتحاد الوطني معالجة قضايا تقاسم السلطات والمناصب في الإقليم والحكومة الاتحادية، وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك، وتعيين محافظ جديد لها، كرُزمة واحدة قبل التوقيع على مشروع الاتفاق الثنائي المشترك مع الحزب الديمقراطي.

وقال رئيس كتلة الديمقراطي في البرلمان هيمن هورامي، خلال الجلسة إن كتلته قدمت بشكل مؤقت المرشحة فالا فريد للمنصب، وفي حال التوصل مع حزب الاتحاد على اتفاق سيتم سحب المرشحة، وانتخاب مرشح للاتحاد بدلا منها لأن المنصب من نصيب الأخير وفق الاتفاق المبدئي.

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وبحسب مراسل الخليج 365، تسلمت هيئة رئاسة البرلمان الجديدة مهامها، ودعت فالا فريد في كلمة لها الكتل إلى تقديم مرشحيها للجان البرلمان.

وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 30 أيلول / سبتمبر الماضي، بحصوله على 45 مقعدا من أصل 111 والاتحاد الوطني الكردستاني، وهو شريك حزب بارزاني في إدارة الإقليم، على 21 مقعدا في المركز الثاني.

من جانبه، أعلن لطيف شيخ عمر المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني في مؤتمر صحفي في السليمانية، أنهم لن يشاركوا في الجلسات البرلمانية والمحادثات الحكومية حتى يتم معالجة قضية محافظ كركوك.

ويجتمع أعضاء الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني، في قائمة واحدة (التآخي) في مجلس محافظة كركوك، تشكل الأغلبية.

وتملك قائمة التآخي 26 عضوًا في مجلس محافظة كركوك، مقابل 9 أعضاء تركمان، و6 أعضاء عرب من مجموع 41 عضوًا.

ولم يحضر أعضاء الديمقراطي الكردستاني، اجتماعات مجلس المحافظة منذ أكتوبر 2017، حينما فرضت قوات الحكومة الاتحادية، سيطرتها على مدينة كركوك، مركز المحافظة، في أعقاب استفتاء انفصال الإقليم الباطل، بعد أن كانت تخضع لسيطرة "البيشمركة" منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي، لمناطق شمالي وغربي العراق، صيف 2014.