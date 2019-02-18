شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حافلة طالبات في «بلقرن».. نجاة السائق وآخر من الدهس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصدت كاميرا مراقبة لحظة انقلاب حافلة نقل طالبات في قرية “شقيق شمران” التابعة لمحافظة بلقرن، صباح اليوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو شخصاً يمشي على قدميه، وأعقب ذلك مرور حافلة طالبات بالقرب منه، ونجاته من الدهس بعد انقلاب الحافلة مرات عدة.

وذكر شهود عيان أن الحافلة كانت متوجهة لجامعة بيشة فرع بلقرن لنقل طالبات الجامعة؛ فيما لم يُصب قائد المركبة بأذى برغم اختراق السياج الحديدي جسم السيارة، وتم نقله إلى مستشفى سبت العلايا للاطمئنان عليه.

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وطالب أهالي “شقيق شمران”، المسؤولين في وزارة النقل، وضع مطبات تهدئة على الطريق الواصل بين “الطائف – أبها”؛ مفيدين بأن الطريق السريع يمرُّ من قريتهم ويوجد به منعطفات خطرة في ظل غياب اللوحات الإرشادية؛ ما سبب حوادث عديدة في الفترة الماضية راح ضحيتها أشخاص وأصيب آخرون.