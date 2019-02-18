شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستنكر اتهامات إيران لـ«باكستان» بالضلوع في عمليات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، عن استغرابه لتوجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية مؤخراً.

وقال “الجبير”: الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله، ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكفّ عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة.

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وأضاف: مثل هذه الاتهامات مستغربة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب، وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا، وتؤوي إرهابيي تنظيم “القاعدة” على أراضيها.

وقال “الجبير”، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في إسلام أباد: “نتعاون مع بعضنا، ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة، وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية”.

وأضاف: “الاجتماعات التي عُقِدت مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بُحِث خلالها العديد من الموضوعات وكانت مثمرة، وعلى مستوى الوفود التجارية والاستثمارية، فقد أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة تسهم في استثمار نحو 20 مليار دولار أمريكي في باكستان في مختلف المجالات”.