شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يعتدي على معلم ويشج رأسه بـ«تقنية أبها» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أبها:

اعتدى طالب بالكلية التقنية في أبها على معلمه في قاعة التدريب، ظهر اليوم، حيث غافله بضربة على الرأس تسببت في شج رأس المعلم، بعدما أطلق عبارات غير لائقة متلفظاً على المعلم، ثم هرب من الموقع بعد الحادثة.

وتم على الفور، نقل المعلم المعتدى عليه إلى العيادة الطبية لعلاجه من أثر الضربة، فيما باشر مشرف الفرع الواقعة، وتم تحويل المعلم بعدها إلى مستشفى عسير المركزي بعد حضور الهلال الأحمر، وتسلم الجهات الأمنية للواقعة.

وأوضح عميد الكلية التقنية بأبها، الحسين بن سالم، أن إصابة المعلم خفيفة، مشيراً إلى أن القضية حالياً لدى الجهات الأمنية.