الان تتابع بعد شهر من الزواج.. مصري يلقي زوجته من “البلكونة” (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد شهر من الزواج.. مصري يلقي زوجته من "البلكونة" (فيديو) أنقذ أهالي أحد شوارع منطقة المريوطية في محافظة الجيزة المصرية، ظهر اليوم، زوجة من الموت المحتوم بعدما تنامى إلى مسامعهم صوت صراخ شديد من إحدى الشقق.

واكتشف الأهالي وجود سيدة تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، فكونوا فريقين الأول اختص بإمساك السيدة والثاني أسفل العقار تحسبًا لسقوطها، وتم إبلاغ الشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحبس الأنفاس للواقعة، وحضرت قوة أمنية لفحص البلاغ، والوقوف على تفاصيل الحادث بوجود شبهة جنائية أم إقدام السيدة على الانتحار أو سقوطها إثر اختلال توازنها.

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