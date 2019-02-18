تعرف على الفيتامينات الضرورية للطفل بعد عمر سنتين

قد يوفر الآباء تغذية متوازنة وصحية للطفل لكن ذلك لا يعني أن الصغير سيتناول هذا الطعام كما ينبغي، فإغراء الحلوى والوجبات غير الصحية مثل رقائق البطاطس والكاندي سيعيق ما تخطط له. وعلى الرغم من أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال تقول إن الطفل لا يحتاج إلى مكملات الفيتامينات في هذا العُمر، عليك استشارة الطبيب بخصوص الأمر، لأن النظام الغذائي في العصر الحديث لا يضمن في كثير من الأحيان حصول الصغير على المغذيات المطلوبة.

الفيتامينات الدهنية. تتضمن هذه المجموعة من الفيتامينات: "أ" و"د" و"إي" و"ك". يحتاج الطفل في عمر سنتين 300 ميكروغرام من فيتامين "أ" يومياً، و200 وحدة دولية من فيتامين "د".

وإذا كان طفلك يشرب الحليب يومياً لن يحتاج إلى مكملات فيتامين "أ" أو "د"، لكن إذا لم يكن يشرب الحليب أو يتناول ما يكفي من الجبن والبيض والسمك والجزر والمانجو والبروكلي والسبانخ، عليك مراجعة الطبيب بخصوص وصف مكملات الفيتامينات الدهنية له.

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فيتامينات "ب". تتكون مجموعة فيتامينات "ب" من 12 فيتامين، وتوجد في مجموعة واسعة من الأطعمة، وخاصة اللحوم والدواجن والخبز الأسمر والبقوليات. إذا كان طفلك لا يستسيغ عدة أطعمة، أو يأكل الكثير من الحلوى بدلاً من الوجبات المنزلية عليك مراجعة الطبيب بخصوص ما يحتاجه من فيتامينات "ب".

فيتامين "سي". من النادر حدوث نقص في فيتامين "سي" لدى الطفل، لأنه يتوفر في كل أنواع الفواكه، وفي الطماطم (البندورة) وخضروات عديدة. ويضمن تنويع الأطعمة حصول الصغير على احتياجاته من الفيتامين.

الوجبات الخفيفة. احرص على تدريب الطفل على تناول الفواكه والمكسرات كوجبات خفيفة بدلاً من رقائق البطاطس (الشيبس) أو الحلوى المصنعة والكاندي. يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة الصحية مصدراً رائعاً للمعادن والفيتامينات اللازمة للصغير، إلى جانب تناوله وجبة من لخضروات يومياً على الأقل مع بقية أفراد العائلة.