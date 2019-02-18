شكرا لقرائتكم لقاء "سيدة الجبل": لمعارضة بعنوان رفع وصاية إيران عن القرار الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 18 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 18:58

أكد "لقاء سيدة الجبل" في اجتماعه الاسبوعي "أن هذه الحكومة هي "حكومة "حزب الله" بامتياز". وجاء في البيان الذي صدر عن اللقاء: "نعم، إنها حكومة "حزب الله" بامتياز! بالرغم من تأكيد القيادات السياسية عكس ذلك والتي تسعى جاهدة للقول أنها حكومة لبنان يشارك فيها مكوّن داخلي اسمه "حزب الله". بينما الحقيقة أنها حكومة "حزب الله" تشارك فيها قوى سياسية ارتضت الاحتفاظ بالكراسي والمغانم مقابل احتكار "حزب الله" للنفوذ والقرار، بدليل كلام وزير الدفاع اللبناني(الياس بوصعب) في مؤتمر ميونخ الأمني الأخير عن ضرورة انتشار الجيش السوري على الحدود السورية التركية. هل هذا نأي بالنفس؟!"

وأضاف: "نعم، يستحق لبنان معارضة لهذه السلطة. معارضة وطنية جامعة رصينة متمسّكة بالدستور وبقرارات الشرعية العربية والدولية. نعم، يستحق لبنان معارضة للفساد المستشري الذي تتشارك فيه كل القوى السياسية وعلى رأسها "حزب الله". نعم، يكرّر "لقاء سيدة الجبل" نداءه لجميع اللبنانيين والقوى الحريصة على لبنان الواحد الحرّ السيّد المستقل للتجمّع لإطلاق معارضة تحت عنوان واحد واضح: رفع وصاية ايران عن القرار الوطني".

وحضر الاجتماع كل من: فارس سعيد، ايلي حاطوم، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامه، توفيق كسبار، حُسن عبّود، ربى كبارة، سامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، طوبيا عطالله، طوني الخواجه، طوني حبيب، غسان مغبغب، قيصر معوض، كمال الذوقي، مياد حيدر، نقولا ناصيف، نوفل ضو.