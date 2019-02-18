3 ملفات على رأس أولويات وزير خارجية إسرائيل المؤقت

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كشف القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، اليوم الإثنين، أن هدفه الأول سيكون في اتجاه هضبة الجولان المحتلة، معلنًا في مقابلة تلفزيونية عقب تعينه أنه سيعطي الأولوية في منصبه لثلاثة ملفات هما: «تعزيز مكانة القدس في العالم، والعمل على إقناع الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، تعزيز علاقات إسرائيل مع دول الجوار»، لافتًا إلى أنه عمل وتعاون بشكل فعلي مع رئيس الحكومة لتعميق روابط إسرائيل مع دول الخليج، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية.
ويرى الوزير المؤقت، ظهور نتنياهو خلال مؤتمر أمن الشرق الأوسط الذي رعته واشنطن في بولندا وهو محاط بالقادة العرب، خلافا لرئيس الأركان الأسبق بيني جانتس، بمثابة "دليل على دور نتنياهو المتفوق" في الشؤون الخارجية. وبشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، كشف كاتس، أنه ينوي العمل على خطة تقضي بإقامة حكم ذاتي
ويرى الوزير المؤقت، ظهور نتنياهو خلال مؤتمر أمن الشرق الأوسط الذي رعته واشنطن في بولندا وهو محاط بالقادة العرب، خلافا لرئيس الأركان الأسبق بيني جانتس، بمثابة "دليل على دور نتنياهو المتفوق" في الشؤون الخارجية.
وبشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، كشف كاتس، أنه ينوي العمل على خطة تقضي بإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين تحت سيادة أجنبية، مضيفًا أن هذه الفكرة لا يمكن تحقيقها مع القيادة الفلسطينية الحالية التي وصفها بأنها غير قادرة على تقديم الأمن الكافي الذي تحتاجه إسرائيل مستقبلا.
وكشف عن نوايا أخرى مثل «بناء جزيرة قبالة قطاع غزة لتزويد القطاع بالكهرباء والمياه النظيفة».
وأعلن كاتس عزمه على «تعزيز فكرة مد سكة حديدية تربط دول الخليج والبحر المتوسط عبر إسرائيل في محاولة لتطبيع العلاقات مع الدول العربية».
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