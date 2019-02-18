انت الان تتابع الجبير يرد على اتهام إيران للسعودية بدعم الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وصف عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، إيران بأنها الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم منذ عقود؛ متسائلاً: "كيف لإيران أن تتهم الآخرين بالقيام بأنشطة إرهابية وهي الراعي للإرهاب؟". وأضاف "الجبير"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي بإسلام آباد اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية وباكستان تحرزان تقدماً في تحقيق الأهداف من التنمية عبر التعاون الاقتصادي والاستراتيجي الوثيق، ونقوم بوضع خارطة الطريق بتحديد الأهداف لتحقيقها في المجالات بما فيها محاربة الإرهاب والاقتصاد والثقافة والروابط الشعبية.

وتابع: "إيران ترعى الإرهاب منذ "الثورة الإيرانية عام 1979.. وأنشأت جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن"، مردفا: "إيران متورطة في الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول أخرى؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة".وأوضح أن إيران تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة، وتتدخل