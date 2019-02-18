الجبير يرد على اتهام إيران للسعودية بدعم الإرهاب

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وصف عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، إيران بأنها الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم منذ عقود؛ متسائلاً: "كيف لإيران أن تتهم الآخرين بالقيام بأنشطة إرهابية وهي الراعي للإرهاب؟". وأضاف "الجبير"، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي بإسلام آباد اليوم الإثنين، أن المملكة العربية السعودية وباكستان تحرزان تقدماً في تحقيق الأهداف من التنمية عبر التعاون الاقتصادي والاستراتيجي الوثيق، ونقوم بوضع خارطة الطريق بتحديد الأهداف لتحقيقها في المجالات بما فيها محاربة الإرهاب والاقتصاد والثقافة والروابط الشعبية.
وتابع: "إيران ترعى الإرهاب منذ "الثورة الإيرانية عام 1979.. وأنشأت جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن"، مردفا: "إيران متورطة في الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول أخرى؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة".وأوضح أن إيران تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة، وتتدخل
وتابع: "إيران ترعى الإرهاب منذ "الثورة الإيرانية عام 1979.. وأنشأت جماعات إرهابية مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن"، مردفا: "إيران متورطة في الهجمات الإرهابية التي وقعت في دول أخرى؛ بما في ذلك المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة".
وأوضح أن إيران تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة، وتتدخل في شؤون الدول الأخرى، وكذلك "تؤوي" إرهابيي القاعدة؛ "بمن فيهم ابن أسامة بن لادن".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني اتهم السعودية بدعم جماعات إرهابية لزعزعة أمن المناطق الحدودية الإيرانية، واستأذن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الرئيس حسن روحاني لتنفيذ عمليات انتقامية ضد السعودية والإمارات لتورطهم بالهجوم الذي استهدف عناصر تابعين للحرس في مدينة أصفهان.
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