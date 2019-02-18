يحيي السعوديون ذكرى وفاته كل عام.. من هو الباكستاني فرمان خان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أحيا عدد كبير من السعوديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرى الشاب الباكستاني فرمان خان، والذي توفي قبل 10 سنوات.

ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يزور باكستان حاليًا بإنشاء مركز صحفي يحمل اسم فرمان خان.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ووسائل إعلامها، باسم فرمان وصوره ومقاطع فيديو قديمة ظهر فيها المقيم الباكستاني قبل وفاته خلال عملية إنقاذ محاصرين في سيول اجتاحت مدينة جدة في العام 2009 وخلفت أكثر من 100 قتيل.

مركز صحي

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن محمد بن سلمان وجه بإنشاء مركز صحي باسم فرمان "في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشاب،.. نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيدًا على ما يربط البلدين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات".

فرمان خان

بات «فرمان علي خان»، معروف في محافظة جدة ومختلف مدن المملكة، وكرم من جهات عدة، وقدمت جامعة الملك سعود منحة دراسية كاملة لشقيقه لدراسة اللغة في معهد اللغة العربية.

وقبل ذ0 سنوات، تمكن «فارمان» من إنقاذ 14 شخصا من الغرق خلال السيول التي اجتاحت محافظة جدة في ذلك العام، وتوفي غرقاً وهو يهم بإنقاذ آخرين.



ومنح فرمان علي خان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وذلك بعد موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما تمّت تسمية أحد شوارع جدة باسمه.

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السعودية وباكستان

أبرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأحد في باكستان في إطار جولة آسيوية تشمل الهند والصين، مجموعة اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار.

واستُقبل بن سلمان في قاعدة جوية قرب إسلام آباد بـ21 طلقة نارية تحية ولقي حفاوة كبيرة من طرف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد الجيش، وفُرش له السجاد الأحمر.

وقعت السعودية مجموعة من سبع اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في باكستان، إضافة إلى مذكرات تفاهم، في بداية جولة آسيوية يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان وتشمل أيضا الهند والصين.

وشملت هذه الاتفاقيات عدة مجالات منها قطاعات النفط والطاقة والتنمية، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية ("واس").

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الاثنين إن الرئيس عارف ألفي سيقلد بن سلمان "وسام باكستان"، وهو أرفع وسام مدني في البلاد.

وشكر عمران خان لحليفته الرياض دعمها، قائلا إن "علاقات باكستان والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق".

من جهتها أعلنت وكالة الأنباء السعودية ("واس") أن ولي العهد "استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان" خلال لقاء مع رئيس وزرائها، مضيفة أن الرجلين بحثا "آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد، إذ تتهم الهند وإيران إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين، فيما رفضت إسلام آباد الأحد ما أسمتها "الادعاءات العبثية" التي أطلقتها نيودلهي، مؤكدة رغبتها في "تطبيع العلاقات مع الهند".