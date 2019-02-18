بوتفليقة: أمن الجزائر يتطلب التوافق الوطني

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي والوحدة، و العمل والتوافق الوطني.

ودعا بوتفليقة ، في رسالة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين الطيب زيتوني ، الجزائريين لأن يكونوا “يدا واحدة على صون رسالة الشهيد، و حفظ أمانة الشهيـد بالاستمرار على درب البناء والتشييد، وإلى تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكـار كلما تعلـق الأمـر بالحفـاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي و الأمـني”.

وأشار بوتفليقة ، في رسالته اليوم ، إلى ما وصلت إليه بلاده خلال فترة حكمه، من “أمن واستقرار خلال الفترة الماضية”.

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وحذّر بوتفليقة مما وصفه بـ “المخاطر”، قائلا :”نحن نعيش في فضـاء يَــعُـجُّ بمخاطر وبتقلبات يجـب علينا الحرص على حفظ الـمكاسب و التجند لتحقيق الـمزيد من التقـدم.”

وأكد بوتفليقة أن الحرية في بلاده اليوم، حقيقة ملموسة ” فجميع الحريات التي تنعم بها الشعوب المتقدمة هي اليوم ببلادنا، من تعددية سياسية إلى حرية التعبير، إلى حقوق الإنسان، والمناصفة بين الرجال و النساء”.

وتزامنت رسالة بوتفليقة اليوم مع حملة يقودها شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترمي إلى الخروج في مسيرات شعبية حاشدة يوم الجمعة القادم للتنديد بترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 ابريل المقبل.

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