دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عندما يتعلق الأمر بتسريبات أجهزة آبل وخطط الشركة لايوجد مصدر أكثر مصداقية من المحلل الشهير Ming Chi Kuo والموثوق غالباً فيما يتعلق بأخبار الشركة الأمريكية عاماً بعد عام.

هذه المرة أفصح مينج تشي كو عن ماتنوي آبل القيام به في العام الجاري 2019 حيث ستكشف الشركة عن ثلاث هواتف آيفون أحدها سيكون بـ 3 كاميرات مع مستشعر ToF وتحسينات على تقنية التعرف على الوجه Face ID والوان جديدة جميعها بمنفذ Lightning ولاوجود لمنفذ تايب C.

ايضاً ستكشف آبل عن جهاز ايباد 9.7 إنش وجهاز ايباد ميني مع جهاز ايبود بمعالج أفضل ومن ناحية الساعة ابل ستقوم بتوسيع انتشار ميزة ECG لإجراء مخطط كهربائي للقلب وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

الجيل الجديد من سماعة ابل AirPods2 أيضاً في الاعمال وسيتم الكشف عنها في شهر مارس المقبل حيث حصلت السماعات على الكثير من التسريبات طول الايام الماضية.

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من ناحية أجهزة الكمبيوتر ستكشف آبل عن جهاز MacBook Pro بحجم 16.5إنش مع اطراف نحيفه جداً للشاشة وذاكرة عشوائية بحجم 32GB وربما شاشة بحجم 31 إنش بدقة 6K.

المصدر

التدوينة Ming Chi Kuo يكشف خارطة الطريق لأجهزة آبل في 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.