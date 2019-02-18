دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تتيح للمشتركين بخدمتها الموسيقية دعوة أصدقائهم للحصول على شهر مجاني

اعتماد آبل على الخدمات الذاتية يرتفع يومًا بعد يوم، سواء بالخدمات التي أطلقتها سابقًا أو التي ستطلقها لاحقًا، وهو ما تسعى الشركة لتعزيزه مع بادرة جديدة لخدمتها الموسيقية، حيث ستتيح الفرصة للمشتركين في الخدمة إلى دعوة أصدقائهم لها والحصول على شهر تجريبي مجاني.

فإذا كنت من المشتركين بالخدمة وتريد من أحد أصدقائك الاشتراك بها، ما عليك سوى الضغط على أحد الاشعارات التي ستصلك لدعوة صديقك لشهر مجاني للاستمتاع بالخدمة؛ حيث سيحولك الاشعار إلى صفحة تقوم من خلالها بتحديد من ترغب بدعوته.

هذه الخطوة تأتي بعد أقل من أسبوع لإرسال آبل تنبيهات على هواتف المشتركين السابقين بالخدمة لدعوتهم بالحصول على ثلاثة أشهر مجانية وتجربة الخدمة مجددًا.

ربما تحاول آبل رفع عدد مشتركين الخدمة الموسيقية، لكن الحقيقة أن هذه الاشعارات مخالفة لقانون متجر البرامج الذي ينص على منع ارسال أي محتوى إعلاني للمستخدمين ضمن الاشعارات الخاصة بالتطبيقات؛ لكن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الشركة.

التدوينة آبل تتيح للمشتركين بخدمتها الموسيقية دعوة أصدقائهم للحصول على شهر مجاني ظهرت أولاً على عالم التقنية.