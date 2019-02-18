الرئيس الباكستانى: قيادات باكستان والسعودية لديها رؤية مشتركة للازدهار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الباكستانى الدكتور عارف علوى، اليوم الاثنين، إن قيادات باكستان والسعودية لديها وجهات نظر متطابقة ورؤية مشتركة لتنمية وازدهار البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها علوى فى مأدبة الغداء التى أقيمت فى القصر الرئاسى بإسلام آباد تكريمًا لولى العهد السعودى محمد بن سلمان والوفد الرسمى المرافق له، بحضور رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان والوزراء الفيدراليين ورؤساء أفرع القوات المسلحة الباكستانية.

وأضاف علوي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية- أن البلدين الشقيقين صديقان موثقان، تربطهما روابط دينية وأخوية عميقة، معبرًا عن أمله في نمو الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين بمرور الوقت، كما أشاد برؤية قيادات المملكة 2030 والخطوات المتخذة لتحديث البلاد.

ومن جانبه، أعرب بن سلمان عن شكره للقيادات الباكستانية على الاستقبال الذي حظي به، قائلًا إن الروابط الأخوية بين البلدين تركز على مبادئ الوحدة الإسلامية، وإن هذه الروابط مفيدة لشعبي البلدين.

وأضاف أن الآباء المؤسسين للبلدين الشقيقين قد أرسوا دعائم هذه العلاقات على أساس المصداقية والروابط الوثيقة منذ تأسيس باكستان، مشيدًا بمساهمات الباكستانيين المقيمين في المملكة لتنميتها وازدهارها.

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