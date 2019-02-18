بوتفليقة: أمن الجزائر يتطلب الوحدة والعمل والتوافق الوطني

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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس القول "أمن الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعـي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني".
© AP Photo / Sidali Djarboub
وناشد الرئيس بوتفليقة جميع أفراد الشعب الجزائري على العمل "يدا واحدة على صـون رسـالة الشهيد و حفظ أمانة الشهيد بالاستمرارية على درب البناء والتشييد".
كما طالب "تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار كلما تعلـق الأمـر بالحفـاظ على استقلالنا السياسي والاقتصادي و الأمني".
وتابع "صحيح، إننا ننعم اليوم بتقدم معتبر بجميع أنواعه غير أن هذا كله كان ثمرة جهود و مثابرة في الجهاد الأكبر، جهاد البناء و التشييد منذ الاستقلال".
وأضاف "اليوم ونحن نعيش في فضـاء يعج بمخاطر وبتقلبات، يجـب علينا الحرص على حفظ الـمكاسب والتجند لتحقيق المزيد من التقدم".
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