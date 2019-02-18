حقيقة دخول اللاجئين السوريين إلى الجامعات التركية دون امتحانات قبول

وبحسب صحيفة "ترك برس" النركية، أضاف مجلس التعليم العالي التركي في بيان نشره، اليوم، أن نشر مثل هذه الأخبار يهدف إلى خلق حالة من البلبلة بين صفوف الشعب التركي.

وأوضح البيان، أن نشر مثل هذه الأخبار المزيفة يتم بهدف تحقيق مكاسب سياسية، داعيا الشارع التركي لعدم تصديق هذه الأخبار والانجرار خلفها.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد صرح أن عدد السوريين في تركيا بلغ 3 ملايين و632 ألف و622 يحملون صفة الحماية الدولية، مضيفا أن عدد 79820 ألف شخص حصلوا على الجنسية التركية، ويحق لـ 53099 أف شخص فقط التصويت في الانتخابات.