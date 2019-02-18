- 1/2
- 2/2
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
وأعلن المتحدث باسم "أيديكس" العميد الركن أحمد الحساني عن تعاقد الإمارات مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت".
وقال المتحدث، اليوم الإثنين، إن "الإمارات تتعاقد مع شركة "جي إس سي هاي بريسيجين" الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح نظام "كورنيت" لصالح جهاز الصيانة العامة بقيمة 3.3 مليون دولار".
وأشار المتحدث إلى أن "القيمة الإجمالية للعقود مع الشركات الدولية بلغت 1.6 مليار دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الإماراتية توقع صفقات سلاح بـ1.58 مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.