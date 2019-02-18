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قيادي في الحشد الشعبي لـ"سبوتنيك": واشنطن لن تتمكن من إبعادنا عن الحدود العراقية السورية

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© Sputnik . Nazek Mohammed

وأضاف في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" إنه "ليس من مصلحة القوات الأمريكية استفزاز  قوات الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "واشنطن غير قادرة أيضا على خلق قوة مثل "داعش" على الأرض لأن العراق يملك مؤسسات أمنية أقوى من قبل".

وقال إن "واشنطن حاولت منع الحشد سابقا من الدخول للموصل  والفلوجة وتكريت، لكن دون جدوى".

وأوضح الساري أن "الحشد ليس أداة بيد واشنطن ولكنه مؤسسة حكومية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "أهالي المنطقة الغربية يرغبون في بقاء الحشد في مناطقهم لمنع داعش من الظهور مرة أخرى"، مؤكدا أن "تواجد القوات الأمريكية غير مبرر ويعد تجاوزا على سيادة العراق، وهو مرفوض من الحشد والشعب".

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قد كشفت عن "مخطط أمريكي لإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات الغربية المحاذية لسوريا".

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