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© Sputnik . Nazek Mohammed
وقال إن "واشنطن حاولت منع الحشد سابقا من الدخول للموصل والفلوجة وتكريت، لكن دون جدوى".
وأوضح الساري أن "الحشد ليس أداة بيد واشنطن ولكنه مؤسسة حكومية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "أهالي المنطقة الغربية يرغبون في بقاء الحشد في مناطقهم لمنع داعش من الظهور مرة أخرى"، مؤكدا أن "تواجد القوات الأمريكية غير مبرر ويعد تجاوزا على سيادة العراق، وهو مرفوض من الحشد والشعب".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قد كشفت عن "مخطط أمريكي لإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات الغربية المحاذية لسوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الحشد الشعبي لـ"سبوتنيك": واشنطن لن تتمكن من إبعادنا عن الحدود العراقية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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