التحالف: الانقلاب وغياب الشرعية سبب صعود التنظيمات الإرهابية في #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية أن الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من غياب الشرعية تسببا في صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

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وقال المتحدث الرسمي للتحالف في مؤتمر صحفي اليوم : نقدم جهودا سياسية وإنسانية إضافة إلى مكافحة الإرهاب في اليمن.

ولفت العقيد تركي المالكي إلى أن التحالف يواصل دعم جهود التواصل لحل سياسي في اليمن.

وتابع: نتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني.