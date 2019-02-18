ولي_العهد يبعث برقية شكر لـ #الرئيس_الباكستاني

صحيفة الخليج الالكترونية

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الرئيس عارف الرحمن علوي، إثر مغادرته باكستان. وقال ولي العهد: “فخامة الرئيس عارف الرحمن علوي حفظه الله رئيس جمهورية باكستان الإسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدت على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور، بما يخدم مصلحة البلدين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري”.