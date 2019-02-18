سلمان_للإغاثة يواصل دعم مشاريع التمكين للأسر السورية في قطاع #الثروة_الحيوانية

الخليج - واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر السورية الأشد احتياجًا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات.

وقام فريق المركز أمس بمتابعة الإشراف الفني البيطري، وبحملة لقاحات ضد مرض الجدري والحمى القلاعية لأغنام 1,500 أسرة مستفيدة من المشروع في القرى المستهدفة في منطقة إعزاز بمحافظة حلب.

Advertisements

ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية واللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.