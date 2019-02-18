دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نحن نعرف مسبقاً أن شركة إل جي تنوي الكشف عن هاتفها الجديد LG G8 ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2019 ولكن اليوم أعلنت الشركة عن مفاجأة جديدة لحدثها القادم يوم 24 فبراير.

نعم وكما هو واضح في العنوان أعلنت الشركة الكورية أنها بصدد الكشف عن هاتفي LG G8 وهاتف LG V50 ThinQ معاً لأول مرة في نفس الحدث الذي سيقام في برشلونة بعد أيام.

وخلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الكورية سيول أكدت إل جي أنها ايضاً ستكشف عن هاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G في شهر مارس او ابريل القادم حيث من المتوقع ان يكون هذا الهاتف LG V50 ThinQ 5G كما اشارت تسريبات سابقة.

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أما بخصوص الهاتف القابل للطي ذكر رئيس قسم الهواتف المحمولة في الشركة ان الوقت لازال مبكراً للحديث عن مثل هذا النوع من الهواتف مؤكداً ان الشركة ستلبي رغبة عملائها مباشرة في حال ازدياد الطلب على مثل هذا النوع من الهواتف.

المصدر

التدوينة إل جي ستكشف عن هاتف G8 و V50 معاً لأول مرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.