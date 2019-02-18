بعد كل ماتم التشويق له خلال الايام الماضية يبدو ان بعض الشركة أستوعبت أخيراً انها لن تجد فرصة أفضل من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعرض جديدها والحديث هنا عن شركة zte تحديداً.
لشركة الصينية أعلنت رسمياً انها ستكشف عن هاتف جديد من فئة Axon ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف برشلونة MWC 2019 وذلك يوم 25 فبراير الجاري.
وكما هو واضح في البوستر الاعلاني الهاتف سيكون من الهواتف الرائدة وبالطبع سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G لتكون هذه أحد اهم مزايا الهاتف الذي يتوقع ان يحمل إسم Axon 9 Pro أو ربما Axon 10.
على كل حال نحن بالتأكيد سنكون بانتظار ماتكشف عنه الشركات خلال المؤتمر العالمي للهواتف الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري في مدينة برشلونة الاسبانية.
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التدوينة شركة ZTE ستكشف عن هاتف يدعم 5G في برشلونة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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