دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مستوى تسعير مرتفع لهاتف Galaxy S10 بلس ظهر على التقنية بلا حدود.

تفاصيل جديدة حول مستوى تسعير هواتف Galaxy S10 المنتظر الإعلان عنه خلال أيام، حيث كشف عن مستوى تسعير مرتفع في هاتف Galaxy S10 بلس وهو الإصدار الأكبر في سلسة الهواتف المرتقبة.

يتخطى سعر هاتف Galaxy S10 بلس التوقعات والتسريبات التي كشف عنها حتى الآن، حيث أكدت تسريبات جديدة أن هذا الإصدار سيتخطى سعر 1000 دولار عند إطلاقه إلى الأسواق، ليكون الأكثر تكلفة في إصدارات سامسونج من الهواتف المميزة حتى الآن.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن هاتف Galaxy S10 بلس سيتوفر في أكثر من نموذج للمستخدمين، كما سيختلف تسعير الهاتف من نموذج إلى أخر، على أن يصل في أعلى نموذج إلى سعر 1500 دولار.

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كما أشار Evan Blass في تسريباته الأخيرة إلى أن النموذج المميز بتصميم من السيراميك الأسود أو الأبيض سيكون الأعلى سعراً، والذي يضم ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 1 تيرابايت، وهو ما أكدت عليه تسريبات نشرت من الصين لأسعار الهاتف.

جدير بالذكر أن سامسونج تقدم الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية بأسعار أقل في الصين من مستوى التسعير الذي تنطلق به الهواتف في أسواق العالم، لذا قد يرتفع سعر هاتف Galaxy S10 بلس إلى حد ما عن سعر 1500 دولار المقرر للمستخدمين في الصين.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تكشف عن مستوى تسعير مرتفع لهاتف Galaxy S10 بلس ظهر على التقنية بلا حدود.