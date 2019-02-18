شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: تدمير قنبلة فى ولاية شمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجيش الجزائرى فى تدمير قنبلة تقليدية الصنع فى ولاية تيزى وزو (شمال شرق)، فيما تم ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة (شمال شرق).
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان اليوم الاثنين، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزى وزو، فيما أوقفت مفرزة مشتركة آخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة.
وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) ضبطوا بولاية ببشار (جنوب غرب) تاجر مخدرات على سيارة ومعه 68 كيلوجراما من المخدرات، مشيرا إلى توقيف 73 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من ولايتى جيجل (شمال شرق) وتمنراست (جنوب).
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائرى: تدمير قنبلة فى ولاية شمال شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.